Брянцу приглянулась банковская карта знакомой
Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже у 23-летней знакомой.
История случилась в Унече 13 марта, именно в тот день с банковской карты девушки списали семь тысяч рублей. В течение двух недель она не сообщала в полицию о том, что произошло. Узнав о снятии средств из смс, она не нашла дома карту, однако позвонила в банк и заблокировала ее. На следующий день кредитка нашлась, однако потерпевшая снова не позвонила правоохранителям – проходила лечение в больнице.
Подозреваемого установили в течение нескольких часов. Им оказался 22-летний молодой человек, уже имевший судимость за разбой.
Парень признал вину. Как оказалось, он часто был в гостях и пользовался доверием, несколько раз покупал продукты с карты и запомнил пин-код. 13 марта вытащил из сумки и, сняв деньги, на следующий день вернул на место.
Задержанному «светит» до пяти лет.
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