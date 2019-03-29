В Советском районе Брянска погиб каменщик
Суд Советского района приговорил 61-летнего местного жителя к году условно с испытательным сроком полтора года; его обвиняют в нарушении правил безопасности при строительных работах, из-за чего погиб человек.
Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно материалам расследования, обвиняемый не обеспечил каменщика строительной организации средствами индивидуальной защиты от падения с высоты во время монтажа плит перекрытия. «Допустил к работам на объекте без прохождения обязательного обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, не исключил нахождение сотрудника в состоянии опьянения на строящемся объекте, в результате чего потерпевший упал с высоты 15-го этажа строительного объекта, получив не совместимые с жизнью травмы», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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