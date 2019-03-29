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В селе Павловичи огнеборцы тушили пожар

Опубликовано Сегодня, 08:53

2 апреля в селе Павловичи Жирятинского района случилось возгорание жилого дома.

Информация о пожаре поступила в 07:15. Через 12 минут на место прибыли огнеборцы 23-й части на двух автоцистернах. Как оказалось, горел частный дом на улице Полевой.

В тушении использовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы.

В 07.40 пламя локализовали.

Причину выяснят специалисты.

Напомним, в Фокино случился пожар.

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