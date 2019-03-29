В Брянске на Комсомольской в ДТП с «ВАЗом» пострадали трое взрослых и 8-летний ребенок
Авария с участием «ВАЗа 21703» и Peugeot L4H2 произошла в областном центре на улице Комсомольской 1 апреля, пострадали четверо.
У 32-летнего водителя «ВАЗа» перелом костей таза, он госпитализирован.
«8-летний пассажир автомобиля ВАЗ – 21703 с диагнозом ушиб мягких тканей головы, повреждение левого акромиально - ключичного сочленения, осаднение левой ушной раковины доставлен в больницу, а потом отпущен с назначением лечения», - сообщили в отделе ГИБДД.
34-летний мужчина из «Peugeot L4H2» ушиб правое колено; его госпитализирован. 56-летняя пассажирка Peugeot L4H2 получила закрытую черепно-мозговую травма (предварительно), сотрясение мозга (предварительно), ушиб обоих коленных суставов, левой половины лица, тупую травму живота; ее тоже отпустили на амбулаторное лечение.
Само происшествие случилось в семь вечера. По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗа-21703», двигаясь по улице 3 Интернационала со стороны Куйбышева на Ульянова, не уступил дорогу «Peugeot L4H2», который двигался в прямом попутном направлении под управлением 23-летнего водителя.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
В первом квартале 2019 года 8 из 10 абонентов «Ростелекома» в Брянской области выбирают пакетные решения из двух или трёх услуг.
Сегодня начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Молдавер представил губернатору Брянской области Александру Богомазу своего нового заместителя по территориальному управлению Василия Загородного. Он возглавил Брянский регион МЖД.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.