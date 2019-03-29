В Брянске на Комсомольской в ДТП с «ВАЗом» пострадали трое взрослых и 8-летний ребенок

Авария с участием «ВАЗа 21703» и Peugeot L4H2 произошла в областном центре на улице Комсомольской 1 апреля, пострадали четверо.

У 32-летнего водителя «ВАЗа» перелом костей таза, он госпитализирован.

«8-летний пассажир автомобиля ВАЗ – 21703 с диагнозом ушиб мягких тканей головы, повреждение левого акромиально - ключичного сочленения, осаднение левой ушной раковины доставлен в больницу, а потом отпущен с назначением лечения», - сообщили в отделе ГИБДД.

34-летний мужчина из «Peugeot L4H2» ушиб правое колено; его госпитализирован. 56-летняя пассажирка Peugeot L4H2 получила закрытую черепно-мозговую травма (предварительно), сотрясение мозга (предварительно), ушиб обоих коленных суставов, левой половины лица, тупую травму живота; ее тоже отпустили на амбулаторное лечение.

Само происшествие случилось в семь вечера. По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗа-21703», двигаясь по улице 3 Интернационала со стороны Куйбышева на Ульянова, не уступил дорогу «Peugeot L4H2», который двигался в прямом попутном направлении под управлением 23-летнего водителя.