Брянец совершил кражу с помощью «Мобильного банка»

Володарский райсуд приговорил местного жителя Александра Алексеева к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима, мужчину обвиняют в краже, совершенной с банковского счета.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в вышестоящем суде.

В апелляционной инстанции не нашли оснований для удовлетворения жалобы и оставили приговор без изменения.

Согласно материалам расследования, 25 марта 2018 года Алексеев обнаружил в салоне своей машины утерянный потерпевшей мобильный телефон. В нем находилась активная сим-карта, которая была подключена к дистанционной финансовой банковской услуге «Мобильный банк». С помощью смс-сообщения определенного формата он пять раз осуществил переводы на счет своей карты, похитив 20 тыс 700 рублей.