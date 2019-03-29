В Трубчевске директор типографии совершил преступление

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела исполняющего обязанности директора трубчевской районной типографии, который обвиняется в афере с использованием служебного положения в крупном размере.

Сотрудники следкома собрали достаточно доказательств, прокурор утвердил обвинительное заключение и уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого применили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф», - объяснили в пресс-службе СУ СК.

По материалам расследования, обвиняемый, будучи одновременно председателем ликвидационной комиссии, во время закрытия указанного государственного унитарного предприятия поручил главному бухгалтеру подготовить документы по фиктивному списанию с баланса исправного оборудования, находившегося в помещениях: ножезаточного и листорезательного станков, бумагорезательной машины, пресса для формирования кип бумажных отходов – все это он собирался похитить, а потом продать. Деньги, вырученные от продажи, хотел потратить на личные нужды.

10 декабря 2018 года подготовленные «липовые» документы обвиняемый подписал и утвердил, после предоставил в департамент внутренней политики. 15 января 2019 года предприятие ликвидировали.

С момент ликвидации ГУП «Трубчевская районная типография» злоумышленник причинил имущественный вред на 258 тыс рублей.