Подозреваемый в краже из жилого дома задержан в Комаричах
Полиция Брянской области возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже.
Инцидент случился 20 марта. У 49-летней женщины из села Апаж исчез из дома кошелек с двумя тысячами рублей и банковскими картами. О пропаже гражданка заявил только через неделю, весь этот период она думала, что вор вернет деньги, поскольку считала, что это дело рук кого-то из местных.
Полиция провела расследование и выдвинула версию об открытии замка с помощью подбора ключа. Предположения подтвердились.
Личность подозреваемого установили в течение суток. Им оказался 30-летний мужчина. В отделении он признал вину, а также возвратил кошелек со всем содержимым. В дом, объяснил он, забрался в поисках еды, но нашел кошелек и решил взять его.
Злоумышленнику «светит» до шести лет.
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