В Новозыбкове обнаружили тело мужчины

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подведены итоги ремонтной программы 2018 года, из которых следует, что филиал справился с поставленными задачами на 100%.

Полиция Ельнинского района возбудила уголовное дело на двоих жителей Смоленской области, которые обвиняются в краже из продуктового магазина.

Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 4 по 29 марта и была направлена на предотвращение и снижение количества столкновений автомобилей с поездами.

КПРФ осталась недовольна тем, что в СМИ просочилась информация о ее кандидатах на выборы в различных регионах в Единый день голосования в 2019 году.

Труп отправили на экспертизу. Сыщики выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Есть несколько вариантов, один из них суицид.

Тело мужчины нашла его дочь 31 марта в помещении на улице Чкалова. Как сообщают брянские СМИ, правоохранителей вызвали родные погибшего.

Полиция Брянской области проводит расследование в связи с обнаружением в Новозыбкове трупа 53-летнего гражданина.

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Железнодорожный переезд в поселке Алтухово Брянской области будет закрыт для движения автомобилей в дневное время 4 и 5 апреля. На железнодорожном переезде 444 км станции Алтухово Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

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