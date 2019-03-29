В Карачевском районе любители майнинга биткоинов совершили кражу на 13 млн рублей

Брянская полиция проводит расследование и возбудила уголовное дело в связи с кражей компьютерного оборудования стоимостью более 13 млн рублей.

Инцидент случился в середине августа 2018 года. Злоумышленники пробрались на предприятие в Карачевском районе и похитили оттуда компьютерное оборудование.

Установить местонахождение украденного оперативники смогли в марте 2019 года, провели для этого 13 обысков, во время которых изъяли 800 видеокарт, 80 материнских плат, 200 блоков питания и многое другое. Все это злоумышленники использовали для майнинга биткоинов на 80 «фермах».

Полиция задержала двоих местных жителей. В отношении одного из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

Во время розыскных мероприятий будут задержаны и остальные участники преступной группы.