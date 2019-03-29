В Карачевском районе любители майнинга биткоинов совершили кражу на 13 млн рублей
Брянская полиция проводит расследование и возбудила уголовное дело в связи с кражей компьютерного оборудования стоимостью более 13 млн рублей.
Инцидент случился в середине августа 2018 года. Злоумышленники пробрались на предприятие в Карачевском районе и похитили оттуда компьютерное оборудование.
Установить местонахождение украденного оперативники смогли в марте 2019 года, провели для этого 13 обысков, во время которых изъяли 800 видеокарт, 80 материнских плат, 200 блоков питания и многое другое. Все это злоумышленники использовали для майнинга биткоинов на 80 «фермах».
Полиция задержала двоих местных жителей. В отношении одного из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.
Во время розыскных мероприятий будут задержаны и остальные участники преступной группы.
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