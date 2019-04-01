В Брянске 21-летнего парня сбила неустановленная машина

2 апреля на улице Бежицкой в Брянске случилось ДТП с участием неустановленного автомобиля, пострадал 21-летний молодой человек.

Информация из травмпункта Советского района правоохранителям о пациенте поступила в 22:30. У парня ушибленная ссадина левой пяточной области, ему назначили лечение и отпустили домой.

Сама авария произошла в 20:30. Как объяснили в отделе ГИБДД, неустановленный водитель на неизвестном авто, двигаясь по прилегающей территории в сторону д. 4 по Бежицкой, наехал на 21-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть.

По данному ДТП проводится проверка.