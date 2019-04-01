Жительница Стародуба опустошила чужой банковский счет

24-летняя девушка из Стародуба ответит в суде за хищение средств с банковской карты.

Уголовное дело завели по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Согласно материалам расследования, с 5 ноября 2018 года по 29 января 2019-го обвиняемая, имея доступ к банковской карте 58-летнего мужчины, с помощью мобильного приложения на смартфоне совершила 72 операции по списанию с банковских счетов потерпевшего более 59 тыс рублей.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.