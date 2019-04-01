В Чуровичах огнеборцы тушили пожар

3 апреля в селе Чуровичи Климовского района случилось возгорание, обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре спасатели 26-й части и ОП «Воробейная» получили в 10:23. Через две минуты они прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как выяснилось, на улице Ленинской загорелся жилой дома размером 6х7 метров.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 10.51 пожар локализовали, в 10.57 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в селе Павловичи горел дом.