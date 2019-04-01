На улице Фокина в Советском районе произошло ДТП с участием авто такси

Авария с участием автомобилей «Яндекс.Такси» и «Лада Калина» произошла в областном центре 3 апреля, фото с места ДТП появилось в одной из соцсетей.

Инцидент случился около дома №66 на улице Фокина. Очевидцы рассказывают, на дороге не разъехались «Лада Калина» и «Яндекс.Такси».

От удара транспорт получил механические повреждения.

Неизвестно, были ли в аварии пострадавшие.

Информации из официальных источников не поступало.

Напомним, 2 апреля в Брянске произошло подобное происшествие на проспекте Ленина.