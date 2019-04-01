На «Брянске-2» подожгли луг

3 апреля недалеко от станции «Брянск-2» загорелось поле с сухой травой, фото появилось в соцсетях.

Фото пожара на лугу опубликовал пользователь под ником Dmitry Vladimirovich.

«Горит луг на Брянске-2», - прокомментировал брянец.

В региональном управлении МЧС сообщили, только за минувшие сутки в Брянской области спасатели 76 раз выезжали на тушение сухой травы. Больше всего подобных пожаров произошло в Красногорском, Гордеевском, Жирятинском, Почепском, Брянском, Трубчевском и Комаричском районах.

Напомним, во время одного из таких возгораний около Погара погибли лесные животные.