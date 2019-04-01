В Брянске в сторону Станке Димитрова случилось ДТП

3 апреля в областном центре в направлении проспекта Станке Димитрова случилась авария с участием двух автомобилей, об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около половины четвертого дня. Дорогу не поделили грузовик и иномарка Honda.

«Со стороны «Полтинника» в сторону Станке Димитрова», - поделился автор фото.

Напомним, чуть ранее произошло происшествие на улице Фокина с участием такси.