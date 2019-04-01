В Трубчевске раскрыта кража из банкомата

Брянская полиция предъявила обвинение в краже 29-летней жительнице деревни Бобовня.

53-летняя дама из села Любожичи на территории Трубчевска снимала через банкомат деньги с карты. В процессе операции из-за перебоя в электроэнергии в работе банкомата случился сбой: аппарат выключили, а после перезагрузки он вернул женщине карту. Постояв около минуты и не дождавшись выдачи, она решила, снимет в другой раз.

На следующий день потерпевшая повторила операцию. Выяснилось, средств на карте нет. В банке проверили выписку по счету и сообщили - накануне банкомат все-таки совершил выдачу.

В непростой ситуации разбирались сотрудники трубчевского отдела полиции. На расследование ушло около десяти дней, выяснилось, что похищение осуществила 29-летняя женщина из Бобовни.

В отделении полиции она признала вину, объяснив, что присвоила найденную наличку. Вернуть не смогла – на тот момент они уже были потрачены.

Подозреваемой грозит до пяти лет.