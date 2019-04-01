Девушка из Клинцов лишилась драгоценностей из-за своей доверчивости
Брянские правоохранители предъявили обвинение в краже 19-летней уроженке Стародуба.
27-летняя жительница Клинцов из жалости приютила в своем доме малознакомую девушку, с которой когда встречалась в общей компании. Как оказалось, у последней были проблемы: рассталась с парнем, осталась без крыши над головой.
Прошло время, в один прекрасный день, 23 февраля, доверчивая и сочувствующая хозяйка обнаружила пропажу нескольких колец, цепочек и сережек. Поскольку она давно не открывала шкатулку с золотом, то точно не смогла объяснить правоохранителям, когда именно исчезли драгоценности.
Сотрудники клинцовского отдела полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 19-летняя уроженка Стародуба, девушка, которую приютила потерпевшая. Проверив местные ломбарды, сыщики обнаружили закладную на ее имя и изъяли сданное по этому документу золото.
Подозреваемая была задержана в Стародубе у родителей. Она написала явку с повинной. Ей грозит до пяти лет.
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