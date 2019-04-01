В Супонево во время ДТП с двумя иномарками пострадали два человека

4 апреля в селе Супонево Брянского района случилась авария с участием иномарок Audi 80 и Volkswagen Passat, ранены два человека.

У 26-летнего пассажира Volkswagen Passat ушиб мягких тканей лица; его отпустили с назначением лечения. 54-летняя пассажирка Audi 80 получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга; ей тоже было назначено амбулаторное лечение.

Само происшествие произошло в 22:50 на улице Ленина. В отделе Госавтоинспекции объяснили, Audi 80 под управлением 56-летнего водителя, который двигался со стороны Антоновки с левым поворотом в сторону Брянска, столкнулась с Volkswagen Passat, за рулем которого находился 25-летний парень.