В Фокинском районе произошла необычная афера

Брянская полиция проводит расследование в связи с мошенничеством, которое было совершено в отношении 45-летнего бизнесмена.

Предприниматель получил на электронную почту письмо с реквизитами на оплату арендуемого им помещения. Через полтора часа с того же адреса пришло еще одно сообщение о смене банковских реквизитов в связи с техническими неполадками. Брянец, не думая о том, что это афера, перечислил по новым данным 150 тыс рублей за аренду. На следующий день мужчине позвонил хозяин и потребовал оплату.

Как выяснилось, банковские реквизиты для платежей не изменялись и второе письмо арендодатель не оформлял.

Брянец понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.

По одной из версий, компьютер потерпевшего либо арендодателя заразился вирусом, который перенаправил мошенникам переписку по электронной почте, благодаря чему злоумышленники получили доступ к почтовым ящикам и сумели направить письмо с измененными реквизитами.