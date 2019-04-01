В Фокинском районе произошла необычная афера
Брянская полиция проводит расследование в связи с мошенничеством, которое было совершено в отношении 45-летнего бизнесмена.
Предприниматель получил на электронную почту письмо с реквизитами на оплату арендуемого им помещения. Через полтора часа с того же адреса пришло еще одно сообщение о смене банковских реквизитов в связи с техническими неполадками. Брянец, не думая о том, что это афера, перечислил по новым данным 150 тыс рублей за аренду. На следующий день мужчине позвонил хозяин и потребовал оплату.
Как выяснилось, банковские реквизиты для платежей не изменялись и второе письмо арендодатель не оформлял.
Брянец понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.
По одной из версий, компьютер потерпевшего либо арендодателя заразился вирусом, который перенаправил мошенникам переписку по электронной почте, благодаря чему злоумышленники получили доступ к почтовым ящикам и сумели направить письмо с измененными реквизитами.
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