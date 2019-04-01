Встреча с приятелем для жителя села Толмачево стала фатальной

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела неоднократно судимого 28-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

По материалам расследования, инцидент произошел 1 января 2018 года. Мужчина со своим приятелем распивал спиртное в пристройке дома по улице Слободской села Толмачево Брянского района. Во время ссоры, которая возникла в процессе распития алкоголя, злоумышленник не менее двух раз ударил оппонента кулаками в область головы и тела. После этого взял в руку деревянный рубанок и ударил им два раза по голове потерпевшего.

Последний умер в ночь на 4 октября 2018 года после долгого лечения по месту получения медицинской помощи.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.