В Почепе 84-летнюю пенсионерку дома ожидал «сюрприз» из «Банка приколов»

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Почепа, которая подозревается в краже с проникновением в жилище.

84-летняя пенсионерка из Почепа о похищении пяти тысяч рублей узнала случайно во время оплаты коммунальных услуг, когда кассир вернула ей купюру. Как оказалось, она оказалась сувениром из «Банка приколов».

Расстроенная старушка заявила о том, что случилось в полицию. На раскрытие преступления ушло около недели. Сыщики проверили всех, кто мог заходить в дом к пенсионерке. Вскоре в отдел доставили 35-летнюю жительницу села Доманичи, которая во всем созналась и объяснила, что кражу совершила в середине марта. Увидела, что входная дверь не заперта, и вошла в дом. Хозяйка в тот час была на заднем дворе. Заметив деньги в серванте, вытащила банкноту и подменила ее билетом «Банка приколов», затем скрылась.

Подозреваемой «светит» до пяти лет.