В Дятькове осудили 25 преступников

В Дятьковском райсуде вынесли приговор в отношении двух жителей Москвы и 23 брянцев, их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети «Интернет».

Шестерых активных участников преступной группы приговорили от года и шести месяцев до двух с половиной лет со штрафом в доход государства от 100 до 300 тыс рублей. Одному из преступников – женщине - наказание отсрочили до исполнения ребенку 14 лет.

Остальных приговорили к условной мере наказания.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По материалам расследования, с сентября 2015 года по август 2017-го в городах Стародуб, Сураж, Унеча, Погар, Фокино и Дятьково в арендованных помещениях под видом предоставления услуг для доступа в Интернет работали подпольные игровые салоны. С помощью терминалов платежной системы наличка клиентов зачислялась на депозит, после они получали возможность посещения сайтов с азартными играми.

Организаторы преступной группы - двое жителей столичного региона и их знакомый из Стародуба. С помощью трех приближенных лиц они наняли 19 женщин, которые выполняли функции операторов в игровых залах. Для создания видимости легальной деятельности использовали фиктивные документы.