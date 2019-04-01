В Дятькове осудили 25 преступников
В Дятьковском райсуде вынесли приговор в отношении двух жителей Москвы и 23 брянцев, их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети «Интернет».
Шестерых активных участников преступной группы приговорили от года и шести месяцев до двух с половиной лет со штрафом в доход государства от 100 до 300 тыс рублей. Одному из преступников – женщине - наказание отсрочили до исполнения ребенку 14 лет.
Остальных приговорили к условной мере наказания.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По материалам расследования, с сентября 2015 года по август 2017-го в городах Стародуб, Сураж, Унеча, Погар, Фокино и Дятьково в арендованных помещениях под видом предоставления услуг для доступа в Интернет работали подпольные игровые салоны. С помощью терминалов платежной системы наличка клиентов зачислялась на депозит, после они получали возможность посещения сайтов с азартными играми.
Организаторы преступной группы - двое жителей столичного региона и их знакомый из Стародуба. С помощью трех приближенных лиц они наняли 19 женщин, которые выполняли функции операторов в игровых залах. Для создания видимости легальной деятельности использовали фиктивные документы.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
«Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В начале апреля масштабные работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры пройдут сразу на нескольких направлениях в Брянской области. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.