Брянца, попавшего под «горячую» руку, едва не отправили на тот свет

Брянская полиция предъявила обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 24-летнему жителю Клетни.

По ч. 1 статьи 111 УК РФ ему грозит до 8 лет. До суда он будет находиться в СИЗО.

52-летний мужчина из Клетни оказался в коме после того, как вмешался в уличную драку. Заметив, что незнакомец хочет избить его приятеля, он попытался уладить конфликт, но оппонент выместил зло на нем – ударил по голове пустой бутылкой.

О пациенте без сознания с тяжелой травмой после драки правоохранителям сообщили врачи.

Для восстановления картины преступления у сыщиков ушло меньше двух дней. Подозреваемым оказался 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Задержанный признал вину. В тот день, объяснил он, у него возник конфликт с приятелем потерпевшего, а последний просто попал под «горячую руку».