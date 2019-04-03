В Брянске двоих иностранцев приговорили к колонии за наркотики
Суд Брянской области приговорил двоих иностранных граждан 20 и 25 лет к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима; их обвиняют в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере.
4 апреля прокурор региона поддержал обвинение по уголовному делу. Приговор не вступил в законную силу.
По материалам расследования, фигуранты согласились распространять наркотики в Брянске бесконтактным путем. Прибыв в город 6 декабря 2018 года, они сняли квартиру и отправились делать «закладки» с героином в Бежицкий район.
На следующий день сотрудники ФСБ «на горячем» задержали одного из подельников. При нем было два свертка с героином. Кроме этого, в арендованной квартире правоохранители изъяли еще 92 пакета.
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