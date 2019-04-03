В Брянске после ДТП госпитализировали 85-летнюю пенсионерку

3 апреля в Сычевке на улице Автомобилистов произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого 22-летнего парня, который подозревается в краже.

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Само происшествия произошло в 11:35. Как объяснили в отделе ГИБДД, 45-летний водитель «ЛИАЗа-429260», двигаясь по объездной дороге с Фокинского района в Володарский, допустил падение 86-летней пассажирки.

4 апреля на улице Снежетьский Вал в Брянске случился инцидент в автобусе «ЛИАЗ-429260», телесные повреждения получила 86-летняя пенсионерка.

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