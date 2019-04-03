В Брянске на перекрестке не разъехались авто такси и иномарка

5 апреля в областном центре на пересечении улиц Димитрова и Никитина произошла авария с участием автомобиля «Яндекс. Такси» и иномарки, об этом сообщили очевидцы.

Инцидент случился в девять утра. Машина «Яндекс. Такси» врезалась в легковой автомобиль.

По словам свидетеля Михаила Дорохова, водители «Яндекс. Такси» в Брянске, как всадники апокалипсиса, сеют зло и вселяют ужас в сердца жителей города.

«Потому что понабрали неместных на оклад, вот и творят что вздумается», - объяснил Артём Кравченко.

Напомним, на улице Калинина из-за аварии образовался большой затор.