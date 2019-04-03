В Клинцах изолировали от общества банду наркоторговцев

Суд Клинцов приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима 32-летнюю женщину, ее 25-летнего сообщника – к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима; их обвинили в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере.

Кроме этого, фигуранты осуждены еще по двум статьям УК РФ п. «а» ч. 3 ст. 230 «Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего», ч. 4 ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления».

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, женщина в Москве для сбыта в Клинцах приобрела гашиш. В январе 2018 года через социальную сеть договорилась продать его местному жителю. Непосредственно осуществить сделку она попросила своего сообщника. Тот продал его за 3 тыс рублей.

Кроме того, к преступлению дама приобщила 18-летнюю знакомую, предложив ей подыскивать покупателей. Когда клиент был найден, девушка у одного из жилых домов по улице Свердлова сбыла гашиш за 3 тыс рублей.

Также 32-летняя фигурантка склонила эту несовершеннолетнюю к потреблению наркотических средств.

Преступную деятельность группы выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Во время обыска квартиры женщины правоохранители изъяли гашиш массой 2, 8 г.