В Жуковском районе огнеборцы выезжали на пожар в поле

5 апреля в селе Косилово Жуковского района случилось возгорание в поле, пострадавших не было.

Сообщение о происшествии спасатели 34-й части и ЛПС «Косилово» получили в 10:47. Через три минуты они прибыли на место. Как оказалось, пламя охватило трактор.

В тушении использовали ручной ствол.

«В 11.00 огонь локализовали, в 11.30 ликвидировали. Пострадавших не было», - объяснили в пресс-службе МЧС области.

Причина устанавливается.