В Почепе загорелся частный дом

5 апреля в переулке 3-й Дачный города Почеп произошел пожар, на помощь выезжали сотрудники МЧС 37-й части.

Они прибыли по адресу за пять минут на двух автоцистернах и сразу начали ликвидацию пламени, которым была объята кровля частного строения.

В тушении задействовали ручной ствол.

За 14 минут огонь погасили, еще за две - полностью устранили.

Причину выяснят эксперты.

Напомним, в селе Песчанки горел частный дом.