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В Брянске во время ДТП Volkswagen Polo на Калинина ранена 71-летняя пенсионерка

Опубликовано Сегодня, 12:32

5 апреля в областном центре на улице Калинина случилось ДТП с участием Mazda 6 и Volkswagen Polo, в итоге пострадала 71-летняя женщина.

У пассажирки Volkswagen Polo разрыв селезенки, ее госпитализировали.

Сама авария произошла в 07:50. Как объяснили в отделе ГИБДД,  53-летний водитель Mazda 6, двигаясь со стороны улицы Никитина на Горького, не справившись с управлением, выскчил на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Polo под управлением 71-летнего водителя.

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