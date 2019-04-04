В поселке Белые Берега произошел пожар в частном доме

5 апреля в поселке Белые Берега Фокинского района случилось возгорание, пострадавших не было.

Сведения о пламени поступили в 10:40. Через девять минут спасатели 29-й и третьей частей на двух автоцистернах прибыли на улицу 8 Марта. Как оказалось, горела одна из комнат частного дома размером 11 на 10 метров.

В тушении использовали ручной ствол.

«В 10.54 пожар локализован, в 11.00 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.