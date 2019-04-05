В Брянске после ДТП с Hyundai Solaris госпитализировали 34-летнего мужчину

5 апреля в Брянске на Московском проспекте случилась авария с участием автомобилей Skoda Octavia и Hyundai Solaris, пострадал 34-летний водитель последней иномарки.

Инцидент случился в 12:45. По предварительным данным, 34-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь с Конотопской на улицу Транспортную, врезался в остановившийся перед светофором автомобиль Skoda Octavia под управлением 33-летнего водителя.

«У 34-летнего мужчины из Hyundai Solaris - закрытый перелом нижней трети правой голени; его госпитализировали», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.