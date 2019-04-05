В Брянском и Жирятинском районах произошли пожары

7 апреля в селе Кульнево Жирятинского района случилось возгорание, обошлось без пострадавших.

Информация о пожаре поступила в 12:05. Через 12 минут на место прибыли спасатели 23-й части и ОП «Воробейня» на двух автоцистернах. Как оказалось, горела кровля частного нежилого дома размером 10х5 метров.

В тушении использовали два ручных ствола. В 12:28 пламя локализовали, в 12:39 ликвидировали.

В 14:05 загорелся сарай в селе Нетинка Брянского района. На тушение выезжали огнеборцы 6-й части. В 14:31 пожар локализовали, через 12 минут ликвидировали.

Причину и ущерб в обоих случаях выяснят эксперты.