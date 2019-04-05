В Брянском и Жирятинском районах произошли пожары
7 апреля в селе Кульнево Жирятинского района случилось возгорание, обошлось без пострадавших.
Информация о пожаре поступила в 12:05. Через 12 минут на место прибыли спасатели 23-й части и ОП «Воробейня» на двух автоцистернах. Как оказалось, горела кровля частного нежилого дома размером 10х5 метров.
В тушении использовали два ручных ствола. В 12:28 пламя локализовали, в 12:39 ликвидировали.
В 14:05 загорелся сарай в селе Нетинка Брянского района. На тушение выезжали огнеборцы 6-й части. В 14:31 пожар локализовали, через 12 минут ликвидировали.
Причину и ущерб в обоих случаях выяснят эксперты.
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
«Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В начале апреля масштабные работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры пройдут сразу на нескольких направлениях в Брянской области. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.