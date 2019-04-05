В селе Кистер во время пожара погиб человек

3 апреля в Сычевке на улице Автомобилистов произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого 22-летнего парня, который подозревается в краже.

5 апреля в областном центре на Рославльском шоссе произошла авария, по причине которой образовалась масштабная пробка.

Информация о возгорании спасателям 46-й части и ДПК «Борщево» поступила в 23:11. Через 19 минут они прибыли к месту вызова. В это время частный дом размером 12Х5 охватил огонь.

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