В Клинцах осуждена наркосбытчица
Суд Клинцов приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима 29-летнюю жительницу Новозыбкова, которая обвиняется в покушении на незаконный сбыт и сбыт наркотиков в крупном размере.
Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Клинцов поддержала обвинение по уголовному делу.
По материалам расследования, в июне 2018 года обвиняемая через интернет-мессенджер вступила в преступный сговор о незаконном распространении синтетических наркотиков. После этого она получала информацию о том, где находится оптовая партия веществ, а также заявку о выполнении количества «закладок».
9 и 12 июля 2018 года она сделала две «закладки» наркотика «соли» возле жилых домов в Клинцах и Новозыбкове.
13 июля 2018 года в условленном месте она получила «закладку» с наркотиком массой 18,5 г, но реализовать не успела, так как ее задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
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