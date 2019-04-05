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В поселке Красная Гора случилось возгорание

Опубликовано Сегодня, 12:37

8 апреля в поселке Красная Гора на улице Партизанской случился пожар, по адресу выезжали спасатели 27-й части на двух автоцистернах.

Сведения о возгорании поступили в 10:51. Через две минуты расчеты прибыли. К тому времени, чердачное перекрытие частного жилого дома охватило пламя.

В тушении использовали два ручных ствола и звено ГДЗС.

«В 10.55 пожар локализовали, в 10.56 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в деревне Кистер во время возгорания погиб мужчина.

Еще ранее, около Погара во время пожара погибли лесные обитатели.

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