В Клинцах раскрыли кражу золотой цепочки
Клинцовские правоохранители завели уголовное дело на 19-летнюю жительницу Стародубского района, которая подозревается в краже.
20-летняя девушка, жительница Клинцов, обнаружила пропажу золотой цепочки с кулоном в январе 2019 года. В полицию решила сразу не обращаться, думала, что украшение потеряла. О том, что это все же было похищение, потерпевшей сообщили сыщики. Она сильно удивилась, когда узнала, кого подозревает в преступлении. Кражу могла совершить 19-летня знакомая из Стародубского района.
Во время одного из своих визитов она присвоила чужое украшение.
Пропавший кулон сыщики нашли во время проверки городского ломбарда. Стоимость цепочки подозреваемая обещала возместить.
Задержанной грозит до пяти лет.
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