В Жуковке задержаны несовершеннолетние «охотники» за металлом

Правоохранители задержали троих подростков 13, 15 и 16 лет, которые подозреваются в краже.

В отношении 16-летнего парня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Ему может грозить до пяти лет. Его приятели будут участвовать в судебном разбирательстве как свидетели.

Инцидент случился днем 2 апреля. Сотрудники вневедомственной охраны заметили в Жуковке трех молодых людей с тачками, в которых находились металлические трубы. Правоохранители стали расспрашивать юношей, откуда у них металл. Те нескладно рассказали о пожилой женщине, которая якобы отдала им ненужные трубы.

Полиция проверила, насколько правдивы слова юношей. В отделении задержанные во всем признались. Оказалось, трубы старший из них вынес из незапертого ангара местного зерноперерабатывающего комбината. В одиночку до пункта сдачи металлолома он их не смог донести, поэтому позвал на помощь приятелей с тачками.