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В поселке Гуры во время пожара погибла 90-летняя пенсионерка

Опубликовано Сегодня, 07:52

8 апреля в Трубчевском районе в поселке Гуры загорелся частный дом.

На место выезжали спасатели 48-й части и МПК «Юрово» на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило частный дом размером 8х8 метров.

 В тушении использовали два ручных ствола.

«В 12.00 огонь локализован, в 12.50 ликвидирован», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Во время происшествия погибла 90-летняя женщина. Причину выяснят эксперты.

Напомним, в селе Кистер во время пожара в доме сгорел мужчина.

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