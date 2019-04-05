В поселке Гуры во время пожара погибла 90-летняя пенсионерка
8 апреля в Трубчевском районе в поселке Гуры загорелся частный дом.
На место выезжали спасатели 48-й части и МПК «Юрово» на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило частный дом размером 8х8 метров.
В тушении использовали два ручных ствола.
«В 12.00 огонь локализован, в 12.50 ликвидирован», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Во время происшествия погибла 90-летняя женщина. Причину выяснят эксперты.
Напомним, в селе Кистер во время пожара в доме сгорел мужчина.
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