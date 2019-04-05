На Московском проспекте в Брянске в ДТП с Renault ранен 87-летний мужчина
8 апреля в областном центре на Московском проспекте произошел дорожный инцидент с участием Renault SR, в итоге ранен 87-летний мужчина.
Сама авария случилась в 13:05. По предварительным данным, 35-летний водитель Renault SR ехал задним ходом вдоль обочины на улицу Ермакова и сбил 87-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
«У пожилого человека - перелом поперечного отростка поясничного отдела позвоночника; его госпитализировали», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Напомним, в Брянском районе из-за водителя Renault Duster госпитализировали 66-летнюю пенсионерку.
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