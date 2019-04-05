На озере Затишье произошла экологическая катастрофа
В Клинцовском районе Брянской области на озере Затишье случилась экологическая катастрофа, об этом сообщил один из местных жителей на канале Youtube.
Автор видео рассказал, что Затишье – уникальное озеро с проточной водой, которое существует благодаря реке Унечка. На водоеме есть дамба, шлюзы на которой осенью 2018 года открыли, в итоге уровень воды упал до полутора метров. В таком состоянии озеро перезимовало. К 8 апреля 2019 года шлюзы и уровень остались прежними.
«И вот результаты. Иначе как экологической катастрофой я это назвать не могу. Кучи гниющей рыбы всех видов и размеров. Вот кадры с озера. Это только та рыба, которую я увидел, пройдя по берегу», - сообщил автор ролика.
Неизвестно, сколько еще мертвой лежит на дне. Причина гниения – рост температуры воды. Трупный яд, по словам местного жителя, убивает экосистему. Проблему необходимо решать немедленно: убирать трупы рыбу, наполнять озеро.
«После этого оно будет восстанавливаться минимум несколько лет. Прошу жителей Брянской области и всех неравнодушных людей сделать максимальный репост этой видеозаписи», - добавил автор.
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