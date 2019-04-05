В Суземке огнеборцы выезжали на пожар

9 апреля в Суземке на улице Пролетарской произошло возгорание, обошлось без пострадавших.

Информация поступила в 08:56. Через четыре минуты спасатели 25-й части прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как выяснилось, горел частный сарай размером 6х4 метров.

В гашении задействовали ручной ствол. В 09:12 пламя локализовали, в 09:28 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в поселке Гуры во время пожара заживо сгорела 90-летняя пенсионерка.