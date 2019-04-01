Брянец жестоко расправился с сожительницей под Новый год

5 апреля в областном центре на Рославльском шоссе произошла авария, по причине которой образовалась масштабная пробка.

8 апреля в поселке Печерск Смоленского района случилось возгорание, на помощь выезжали семь спасателей.

8 апреля в областном центре на улице Рыленкова произошла авария с участием легковых автомобилей, об этом сообщили очевидцы.

Полиция Починковского района завела уголовное дело на ранее судимого 31-летнего жителя Шумячского района, который подозревается в краже.

Мировой суд участка №55 в Рославльском районе признал владельца сельхозземли площадью 46, 54 гектара виновным и оштрафовал его на 40 тыс рублей.

Инцидент случился вечером 30 декабря 2018 года. По версии следствия, мужчина находился в квартире на улице Институтской. Вместе со своей 36-летней гражданской супругой выпивал. Внезапно возник конфликт, во время которого он много раз избил руками женщину, причинив несовместимые с жизнью травмы.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Документ был заведен по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и передан прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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