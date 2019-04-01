В Почепе Toyota Land Cruiser сбила 61-летнюю женщину

9 апреля в Почепе на улице Смоленской случилась авария с участием Toyota Land Cruiser, пострадала 61-летняя женщина.

Инцидент произошел в 09:15. По предварительным данным, 41-летний водитель Toyota Land Cruiser при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и сбил пересекавшую проезжую часть в неположенном месте 61-летнюю женщину.

В результате ДТП гражданка получила закрытый перелом правой ключицы со смещением, она госпитализирована.

Напомним, в Брянском районе из-за водителя Renault Duster попала в больницу 66-летняя женщина.