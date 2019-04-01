В селе Любохна огнеборцы тушили продуктовый ларек

10 апреля в селе Любохна Дятьковского района произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Сведения о происшествии были получены в 02:40. Через 20 минут на место прибыли спасатели 35-й части. Как оказалось, горел продуктовый ларек размером 6х6 метров.

В тушении использовали ручной ствол, звено газодымозащитной службы.

«В 03.11 пожар локализовали, в 03.13 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, спасатели выезжали на пожар в Суземку.