Подозреваемый в избиении металлической трубой по голове задержан в Брянске

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 5 апреля в Советском районе, о нем правоохранителям сообщил очевидец. По его словам, средь бела дня на улице подрались двое мужчин, в итоге один ударил другого металлической трубой по голове. Когда тот упал, собрал рассыпанные части трубы и скрылся в доме поблизости.

Потерпевший, 43-летний местный житель, был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и вдавленный перелом теменной кости.

Полиция задержала подозреваемого в избиении в указанном свидетелем доме. Им оказался 34-летний местный житель.

В отделении задержанный пояснил: ранее потерпевший со двора его дома присвоил тачку с металлом; в день, когда произошел инцидент – не захотел отдать взамен металлические трубы.

Подозреваемому грозит до 10 лет.