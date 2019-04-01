При пожаре в деревне Случок пострадал человек
10 апреля в деревне Случок Стародубского района произошел пожар, в итоге травмы получил один человек.
Спасатели 44-й части и ДПК «Мишковка» получили сообщение о происшествии в 08:11. Через 20 минут они прибыли на улицу Центральная, где горел частный жилой дом размером 5х11 метров. В тушении задействовали два ручных ствола и звено газодымозащитной службы.
«В 09.01 огонь локализован, в 09.35 ликвидирован. В результате пострадал один человек», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Причина устанавливается.
Напомним, в селе Любохна горел ларек.
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