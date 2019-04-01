В Брянске задержаны двое парней с поддельными купюрами

Полиция задержала в городе Люберцы Московской области двоих 24-летних жителей Брянска, которые хранили и распространяли фальшивые деньги.

Как выяснили сыщики, в марте 2019 года задержанные купили в интернет-магазин поддельные банкноты за 135 тыс рублей. Им отправили координаты тайника, где находились 60 фальшивок номиналом 5 тыс рублей. После этого молодые люди приобрели в Люберцах автомобиль за 140 тыс рублей и расплатились банковскими билетами, а остальные сбывали по пути в Брянск во время покупок в мелких магазинах.

«По данному факту Следственное управление МУ МВД России «Люберецкое» возбудило уголовное по ч. 1 статьи 186 УК РФ», - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Во время обысков дома у задержанных нашли 30 поддельных денежных билетов.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.