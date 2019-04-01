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Брянец совершил кражу под воздействием алкоголя

Опубликовано Сегодня, 15:26

Брянская полиция задержала 61-летнего местного жителя, ранее не имевшего проблем с законом, который подозревается в краже.

Инцидент случился днем 6 апреля в Бежицком районе. 35-летняя дама зашла в магазин самообслуживания. Около кассы она положила мобильный телефон на стойку и забыла о нем, вспомнила, когда была уже на улице. Через несколько минут вернулась, гаджета не было на месте.

Полиция осмотрела записи с камер наблюдения и выяснила, что аппарат взял незнакомец. Продавцы рассказали, в магазине этот человек появляется довольно часто, возможно, живет недалеко.

Вскоре личность была установлена, подозреваемым оказался 61-летний гражданин. В отделении он написал явку с повинной, выдал телефон. Объяснил, решение принял спонтанно, подействовало спиртное.

Задержанному грозит до пяти лет.

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