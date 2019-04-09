В поселке Клетня во время пожара едва не погиб человек
11 апреля в Клетне на улице Профинтерна загорелся частный жилой дом, по адресу выезжали огнеборцы 21-й части на двух автоцистернах.
Через две минуты после вызова они прибыли на тушение. Сразу приступили к делу, к тому времени огонь был внутри строения размером 6х12 метров на площади 40 квадратных метров.
В гашении задействовали два ручных ствола и звено газодымозащитной службы.
«В 04.34 возгорание локализовали, в 04.39 ликвидировали. В результате пострадал один человек. Причина устанавливается», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, в Комаричском районе спасатели выезжали на пожар.
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